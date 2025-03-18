В Северной Македонии планируют протесты из-за смертоносного пожара: власти призывают к спокойствию

Студенческие группы в Северной Македонии призвали к новым акциям протеста во вторник после пожара в ночном клубе в городе Кочаны, в результате которого погибли 59 человек и более 150 были ранены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В понедельник тысячи людей вышли на улицы города Кочаны с лозунгами против коррупции и нарушений правил безопасности. Протест собрался также в столице Скопье.

Некоторые из акции завершились столкновениями – протестующие в Кочанах перевернули фургон и забросали камнями муниципальное здание.

"Мы должны еще раз призвать к благоразумию. Мы должны позволить органам прокуратуры сделать свою работу, чтобы в конце концов нормализовать обстановку в стране", – заявил министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковский.

По словам официальных лиц, были выявлены многочисленные нарушения техники безопасности в ночном клубе, где произошел пожар – отсутствие аварийных выходов, недостаточное количество пожарного оборудования, использование легковоспламеняющейся облицовки и отсутствие системы пожаротушения.

Напомним, трагедия в городе Кочаны произошла около 03:00 в ночь на 16 марта. Предварительной причиной пожара называют использование пиротехники.

По последним данным, жертвами пожара стали 59 человек.

Власти Северной Македонии объявили семидневный траур в связи с трагедией.