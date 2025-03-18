В Венгрии приняли закон о запрете ЛГБТ-прайда

В Венгрии приняли закон, который запрещает проведение ЛГБТ-прайдов и позволяет властям использовать программное обеспечение для распознавания лиц для идентификации участников.

Об этом пишет агентство AP, передает "Европейская правда".

Во вторник, 18 марта, венгерские законодатели приняли закон, запрещающий проведение прайдов. Закон был принят 136 голосами против 27.

Закон, поддержанный правящей партией Венгрии "Фидес", протолкнули через парламент по ускоренной процедуре после того, как он был подан лишь днем ранее.

Как пишет агентство, документ вносит поправки в венгерский закон о собраниях, чтобы сделать правонарушением проведение или посещение мероприятий, которые нарушают венгерское законодательство о "защите детей", запрещающее "изображение или пропаганду" гомосексуализма среди несовершеннолетних до 18 лет.

Поэтому, как гласит текст закона, посещение запрещенного мероприятия влечет за собой штрафы до 200 тысяч венгерских форинтов ($546), которые государство должно направить на "защиту детей".

Власти могут использовать инструменты распознавания лиц для идентификации посещающих запрещенные мероприятия.

Отмечается, что во время голосования в парламенте Венгрии в Будапеште оппозиционные депутаты зажгли дымовые шашки в зале заседаний, наполнив его густыми шлейфами разноцветного дыма.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.

Венецианская комиссия пришла к выводу, что венгерский закон, запрещающий преподавание в школах вопросов, касающихся гомосексуальности и трансгендеров, нарушает международные стандарты прав человека.