Ультраправий кандидат у президенти Польщі зустрівся з Дудою – разом покритикували уряд

Польський президент Анджей Дуда 18 березня прийняв у президентському палаці Славоміра Менцена, який балотується на президентську посаду від ультраправої "Конфедерації".

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

На брифінгу після зустрічі в Президентському палаці кандидат від "Конфедерації" розповів, що в розмові з Дудою вони зосередилися на питаннях безпеки – "стані польської армії, польському секторі озброєнь".

"Однак ми також приділили деякий час критиці нинішнього уряду, того, як він підходить до питання польської безпеки, а також ключових інвестицій для польської безпеки", – розповів Менцен.

Також політик заявив, що погодився з Дудою про необхідність Польщі підтримувати тісні відносини зі США, оскільки зараз "розраховувати на Європу набагато менш важливо".

Зазначимо, рейтинг Славоміра Менцена на президентських виборах у Польщі в останні тижні зростає, і він наразі другий у рейтингу.

При цьому кандидат від "Конфедерації" відомий суперечливими заявами про Україну та провокативним відео, яке записав у Львові в річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Детальніше про кандидата в президенти від "Конфедерації" читайте у статті Альтернатива для Польщі: як антиукраїнський політик отримав шанс стати президентом.