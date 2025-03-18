Польский президент Анджей Дуда 18 марта принял в президентском дворце Славомира Менцена, который баллотируется на президентский пост от ультраправой "Конфедерации".

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

На брифинге после встречи в Президентском дворце кандидат от "Конфедерации" рассказал, что в разговоре с Дудой они сосредоточились на вопросах безопасности – "состоянии польской армии, польском секторе вооружений".

"Однако мы также уделили некоторое время критике нынешнего правительства, того, как оно подходит к вопросу польской безопасности, а также ключевых инвестиций для польской безопасности", – рассказал Менцен.

Также политик заявил, что согласился с Дудой насчет необходимости для Польши поддерживать тесные отношения с США, поскольку сейчас "рассчитывать на Европу гораздо менее важно".

Отметим, рейтинг Славомира Менцена на президентских выборах в Польше в последние недели растет, и он сейчас второй в рейтинге.

При этом кандидат от "Конфедерации" известен противоречивыми заявлениями об Украине и провокационным видео, которое записал во Львове в годовщину полномасштабного вторжения России.

Подробнее о кандидате в президенты от "Конфедерации" читайте в статье Альтернатива для Польши: как антиукраинский политик получил шанс стать президентом.