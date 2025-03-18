У Литві запевняють, що зобов’язання США перед НАТО незмінні

На тлі триваючих переговорів між Вашингтоном та Москвою щодо російсько-української війни у Литві запевняють – зобов'язання США перед НАТО не змінилися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала глава Міністерства оборони Литви Довіле Шакалієне, яку цитує LRT.

У вівторок, 18 березня, Шакалієне заявила, що наразі є два варіанти: "покладатися на емоції або покладатися на факти".

"Факти наразі полягають у тому, що Сполучені Штати є членом НАТО, вони не збираються виходити з НАТО, судячи з будь-яких видимих дій зараз", – заявила вона.

Очільниця литовського Міноборони вважає, що питання полягає в тому, чи відбудуться якісь зміни в найближчі місяці. Водночас вона запевнила – "загальна картина наших оборонних планів, безумовно, стабільна".

"Військове планування [зі США], починаючи від навчань і закінчуючи розгортанням тих чи інших ресурсів, реалізація наших спільних дій, виконання планів, досягнення цільових показників спроможностей НАТО – все йде за планом, реалізація наших регіональних оборонних планів відбувається дуже впорядковано і стабільно, як це і повинно бути", – підсумувала Шакалієне.

Нагадаємо, 18 березня американський президент Дональд Трамп планує поспілкуватися з Владіміром Путіним про припинення війни в Україні.

У Білому домі стверджують, що президент США "сповнений рішучості" укласти угоду стосовно завершення війни Росії проти України, а світ перебуває близько до такого миру.

А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення миру в Україні "потрібно ще багато працювати", хоча, переконаний він, "ми стали ближчими" до нього, ніж "були два тижні тому".