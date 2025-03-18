В Литве уверяют, что обязательства США перед НАТО неизменны

На фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Москвой по российско-украинской войне в Литве уверяют: обязательства США перед НАТО не изменились.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала глава Министерства обороны Литвы Довиле Шакалиене, которую цитирует LRT.

Во вторник, 18 марта, Шакалиене заявила, что сейчас есть два варианта: "полагаться на эмоции или полагаться на факты".

"Факты пока заключаются в том, что Соединенные Штаты являются членом НАТО, они не собираются выходить из НАТО, судя по любым видимым действиям сейчас", – заявила она.

Руководительница литовского Минобороны считает, что вопрос заключается в том, произойдут ли какие-то изменения в ближайшие месяцы. В то же время она заверила, что "общая картина наших оборонных планов, безусловно, стабильна".

"Военное планирование [с США], начиная от учений и заканчивая развертыванием тех или иных ресурсов, реализация наших совместных действий, выполнение планов, достижение целевых показателей возможностей НАТО – все идет по плану, реализация наших региональных оборонных планов происходит очень упорядоченно и стабильно, как это и должно быть", – подытожила Шакалиене.

Напомним, 18 марта американский президент Дональд Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным о прекращении войны в Украине.

В Белом доме утверждают, что президент США "полон решимости" заключить соглашение о завершении войны России против Украины, а мир находится близко к такому миру.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира в Украине "нужно еще много работать", хотя, убежден он, "мы стали ближе" к нему, чем "были две недели назад".