У Туреччині обвалилась ліра після арешту ключового суперника Ердогана

В Туреччині після затримання головного політичного конкурента президента Реджепа Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу, турецька ліра у середу досягла нового історичного мінімуму – 42 за долар, також різко впали облігації та акції.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Після досягнутого вранці рекордного мінімуму ліра трохи відновилась і торгувалася по 39,3 за долар.

Варто зазначити, що у 2020 році ліра в середньому торгувалась на рівні 6,55 за долар.

Міжнародні державні облігації Туреччини також опинилися під тиском, причому найрізкішого падіння зазнали облігації з довшими термінами погашення.

Доларові облігації з погашенням у 2045 році впали в ціні на 1,6 цента до 85,078 цента, що є найбільшим одноденним падінням з початку 2024 року.

Турецькі акції також впали, відображаючи занепокоєння інвесторів з приводу верховенства права.

Стамбульська фондова біржа повідомила, що торги були тимчасово зупинені після того, як основний індекс BIST 100 впав на 6,87% на початку торгів.

Експерти припускають, що падіння на біржах збережеться найближчим часом.

Коментуючи події на економічному ринку, турецький міністр фінансів Мехмет Шимшек написав в X, що вживаються всі необхідні заходи для забезпечення здорового функціонування ринків.

"Наша економічна програма триває з непохитною рішучістю", – додав він.

Події на турецьких ринках відбулись після затримання опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу, який є головним політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Напередодні стало відомо, що Стамбульський університет анулював диплом Імамоглу, що завадить йому брати участь у президентських виборах.

Екрема Імамоглу вже давно вважають головним суперником Ердогана на майбутніх президентських виборах у Туреччині, які, згідно з конституцією, мають відбутись до 2028 року.

Водночас проти Імамоглу порушили кілька кримінальних справ.