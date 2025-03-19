В Турции обвалилась лира после ареста ключевого соперника Эрдогана

В Турции после задержания главного политического конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, турецкая лира в среду достигла нового исторического минимума – 42 за доллар, также резко упали облигации и акции.

Об этом сообщает Reuters, информирует "Европейская правда".

После достигнутого утром рекордного минимума лира немного восстановилась и торговалась по 39,3 за доллар.

Стоит отметить, что в 2020 году лира в среднем торговалась на уровне 6,55 за доллар.

Международные государственные облигации Турции также оказались под давлением, причем резкого падения подверглись облигации с длинными сроками погашения.

Долларовые облигации с погашением в 2045 году упали в цене на 1,6 цента до 85,078 цента, что является самым большим однодневным падением с начала 2024 года.

Турецкие акции также упали, отражая беспокойство инвесторов по поводу верховенства права.

Стамбульская фондовая биржа сообщила, что торги были временно остановлены после того, как основной индекс BIST 100 упал на 6,87% в начале торгов.

Эксперты предполагают, что падение на биржах сохранится в ближайшее время.

Комментируя события на экономическом рынке, турецкий министр финансов Мехмет Шимшек написал в X, что принимаются все необходимые меры для обеспечения здорового функционирования рынков.

"Наша экономическая программа продолжается с непоколебимой решимостью", – добавил он.

События на турецких рынках произошли после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Накануне стало известно, что Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, что помешает ему участвовать в президентских выборах.

Экрема Имамоглу уже давно считают главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые, согласно конституции, должны состояться до 2028 года.

В то же время против Имамоглу возбудили несколько уголовных дел.