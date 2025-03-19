Британія обіцяє подальшу військову допомогу Україні на тлі вимог Путіна

Уряд Великої Британії відкинув вимогу очільника Кремля Владіміра Путіна до союзників України припинити постачання зброї Києву під час будь-якої зупинки вогню.

Про це заявив прессекретар прем’єр-міністра країни Кіра Стармера – Дейв Парес – під час спілкування із журналістами в середу, 19 березня, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання, чи може Британія погодитися на вимоги Росії щодо припинення поставок військової допомоги Україні, Парес запевнив, що країна "завжди буде продовжувати підтримувати Україну у військовому плані".

"Це стосується всіх сценаріїв", – наголосив прессекретар Стармера.

Як відомо, Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.

Водночас господар Кремля назвав "зупинку примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ" як свою вимогу для припинення вогню.

Тим часом Трамп заявив, що під час його телефонної розмови з Путіним вони не обговорювали тему допомоги Україні.

19 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що продовжать надавати Україні військову допомогу.