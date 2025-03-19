Британия обещает дальнейшую военную помощь Украине на фоне требований Путина

Правительство Великобритании отвергло требование главы Кремля Владимира Путина к союзникам Украины прекратить поставки оружия Киеву при любой остановке огня.

Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Кира Стармера – Дэйв Парес – во время общения с журналистами в среду, 19 марта, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, может ли Великобритания согласиться на требования России о прекращении поставок военной помощи Украине, Парес заверил, что страна "всегда будет продолжать поддерживать Украину в военном плане".

"Это касается всех сценариев", – подчеркнул пресс-секретарь Стармера.

Как известно, Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом в очередной раз отверг идею 30-дневного прекращения огня, но взамен согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.

В то же время хозяин Кремля назвал "остановку принудительной мобилизации в Украине и перевооружение ВСУ" как требование для этого.

Между тем Трамп заявил, что во время его телефонного разговора с Путиным они не обсуждали тему помощи Украине.

19 марта канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что продолжат оказывать Украине военную помощь.