Норвегія не припинятиме поставки палива ВМС США через сварку в Білому домі

Уряд Норвегії заявив, що продовжить постачати паливо для кораблів Військово-морських США після того, як приватний постачальник Haltbakk Bunkers закликав припинити це у відповідь на сварку в Білому домі.

Відповідну заяву зробив норвезький міністр оборони Туре О. Сандвік у неділю, 2 березня, передає "Європейська правда".

У короткому коментарі Сандвік заявив, що повідомлення норвезьких та міжнародних ЗМІ про припинення поставки палива для кораблів ВМС США в Норвегії "не відповідає політиці уряду".

"Я можу підтвердити, що вся необхідна підтримка була надана. Норвегія і США мають тісне і міцне оборонне партнерство, і американські війська і надалі отримуватимуть необхідні їм поставки і підтримку з Норвегії", – додав він.

Напередодні приватний норвезький постачальник палива Haltbakk Bunkers заявив, що припинить постачання кораблів ВМС США у відповідь на те, як повелися в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським.

У вже видаленому дописі у Facebook компанія дякувала Зеленському "за те, що він стримався і зберіг спокій, незважаючи на те, що США влаштували підступне телешоу", і заявила, що не постачатиме "ніякого палива американцям".

Генеральний директор Haltbakk Bunkers Гуннар Гран підтвердив у коментарі VG, що компанія ухвалила таке рішення, але уточнив, що цей крок матиме "символічний" вплив, оскільки її контракти у межах НАТО і раніше не передбачали таких поставок.

Нагадаємо, у пʼятницю в Овальному кабінеті сталась перепалка між президентами України і США та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Трамп, серед іншого, звинуватив Зеленського у тому, що він "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Європейські лідери та керівництво ЄС після сварки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті публічно підтримали Україну.

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