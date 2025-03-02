Норвегия не будет прекращать поставки топлива ВМС США из-за ссоры в Белом доме

Правительство Норвегии заявило, что продолжит поставлять топливо для кораблей Военно-морских США после того, как частный поставщик Haltbakk Bunkers призвал прекратить это в ответ на ссору в Белом доме.

Соответствующее заявление сделал норвежский министр обороны Туре О. Сандвик в воскресенье, 2 марта, передает "Европейская правда".

В коротком комментарии Сандвик заявил, что сообщение норвежских и международных СМИ о прекращении поставки топлива для кораблей ВМС США в Норвегии "не соответствует политике правительства".

"Я могу подтвердить, что вся необходимая поддержка была оказана. Норвегия и США имеют тесное и прочное оборонное партнерство, и американские войска и в дальнейшем будут получать необходимые им поставки и поддержку из Норвегии", – добавил он.

Накануне частный норвежский поставщик топлива Haltbakk Bunkers заявил, что прекратит поставки кораблей ВМС США в ответ на то, как повели себя в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В уже удаленном посте в Facebook компания благодарила Зеленского "за то, что он сдержался и сохранил спокойствие, несмотря на то, что США устроили коварное телешоу", и заявила, что не будет поставлять "никакого топлива американцам".

Генеральный директор Haltbakk Bunkers Гуннар Гран подтвердил в комментарии VG, что компания приняла такое решение, но уточнил, что этот шаг будет иметь "символическое" влияние, поскольку ее контракты в рамках НАТО и раньше не предусматривали таких поставок.

Напомним, в пятницу в Овальном кабинете произошла перепалка между президентами Украины и США и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Трамп, среди прочего, обвинил Зеленского в том, что он "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

Европейские лидеры и руководство ЕС после ссоры между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете публично поддержали Украину.

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