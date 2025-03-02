Макрон прибыл на саммит в Лондоне

Президент Франции Эмманюэль Макрон только что прибыл на международный саммит в центре Лондона, который принимает премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

У дверей его встретил премьер-министр, и они остановились на мгновение, чтобы позировать для фотографий, прежде чем зайти внутрь.

Стармер заявил, что Британия, Франция и Украина сегодня будут работать над планом прекращения огня, который будет представлен Соединенным Штатам.

Вскоре к Стармеру и Макрону должны присоединиться премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Германии, Дании, Норвегии, Польши, Финляндии и Румынии.

Ожидается также присутствие лидеров Канады и Турции.

СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Британия будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.