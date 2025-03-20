Зеленський: Україна отримала нову партію винищувачів F-16

Повітряні сили Збройних Сил України отримали додаткову партію винищувачів F-16.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Zoom-брифінгу для журналістів, пише "Європейська правда".

Зеленський не повідомив кількість винищувачів, які отримала Україна, однак наголосив, що це хороша новина.

"Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – сказав український президент.

Звернемо увагу, що раніше Центр протидії дезінформації повідомив, що інформація про "збиття" літака F-16 над Сумською областю не відповідає дійсності – цей фейк поширюювали ворожі Telegram-канали.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Перші нідерландські винищувачі Україна отримала ще у жовтні 2024 року, а про другу партію стало відомо на початку лютого 2025 року.

Очільник українського Міністерства оборони зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.