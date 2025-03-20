ЗМІ: в Угорщині складуть чорний список фінансованих з-за кордону медіа та НУО

Центральний орган розвідки Угорщини отримав завдання скласти звіт і список угорських неурядових організацій та ЗМІ, які отримували будь-яке іноземне фінансування протягом останнього десятиліття.

Про це стало відомо порталу VSquare від низки повʼязаних з угорським урядом джерел, пише "Європейська правда".

Розпорядження стосовно чорного списку отримав Національний інформаційний центр – розвідувальне агентство, відповідальне за збір та аналіз інформації від усіх органів національної безпеки.

Одне з джерел VSqaure підтвердило, що зусилля угорської розвідки зосередяться на правозахисних групах і незалежних ЗМІ, які протягом останніх десяти років отримували фінансову підтримку з Європи або США.

При цьому зареєстровані в Угорщині китайські неурядові організації, які отримують державне фінансування, і організації з можливим фінансуванням з РФ, не будуть у фокусі угорської влади, йдеться в матеріалі.

Мета створення чорного списку ЗМІ та НУО урядом Орбана залишається незрозумілою, пише VSqaure.

Про складання списку стало відомо через кілька днів після агресивної промови премʼєра Угорщини, в якій він пообіцяв позбавити свою країну від тих, хто, за його словами, працює в інтересах іноземних держав.

"Ми демонтуємо фінансову машину, яка використовувала корумповані долари для купівлі політиків, суддів, журналістів, псевдо-НУО та політичних активістів. Ми ліквідуємо всю тіньову армію", – заявив Орбан.

Орбан, який перебуває при владі в країні-члені ЄС і НАТО з 2010 року, наприкінці 2023 року проштовхнув закон про створення Офісу захисту суверенітету – органу, який вивчатиме і відстежуватиме ризики "політичного втручання" в Угорщині.

Закон про суверенітет 2023 року, який був розкритикований лідерами ЄС, США та кількома міжнародними організаціями, забороняє іноземне фінансування партій або груп, які беруть участь у виборах, і передбачає покарання до трьох років ув'язнення.