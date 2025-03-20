СМИ: в Венгрии составят черный список финансируемых из-за рубежа медиа и НПО

Центральный орган разведки Венгрии получил задание составить отчет и список венгерских неправительственных организаций и СМИ, которые получали любое иностранное финансирование в течение последнего десятилетия.

Об этом стало известно порталу VSquare от ряда связанных с венгерским правительством источников, пишет "Европейская правда".

Распоряжение относительно черного списка получил Национальный информационный центр – разведывательное агентство, ответственное за сбор и анализ информации от всех органов национальной безопасности.

Один из источников VSqaure подтвердил, что усилия венгерской разведки сосредоточатся на правозащитных группах и независимых СМИ, которые в течение последних десяти лет получали финансовую поддержку из Европы или США.

При этом зарегистрированные в Венгрии китайские неправительственные организации, получающие государственное финансирование, и организации с возможным финансированием из РФ, не будут в фокусе венгерских властей, говорится в материале.

Цель создания черного списка СМИ и НПО правительством Орбана остается непонятной, пишет VSqaure.

О составлении списка стало известно через несколько дней после агрессивной речи премьера Венгрии, в которой он пообещал избавить свою страну от тех, кто, по его словам, работает в интересах иностранных государств.

"Мы демонтируем финансовую машину, которая использовала коррумпированные доллары для покупки политиков, судей, журналистов, псевдо-НПО и политических активистов. Мы ликвидируем всю теневую армию", – заявил Орбан.

Орбан, который находится у власти в стране-члене ЕС и НАТО с 2010 года, в конце 2023 года протолкнул закон о создании Офиса защиты суверенитета – органа, который будет изучать и отслеживать риски "политического вмешательства" в Венгрии.

Закон о суверенитете 2023 года, который был раскритикован лидерами ЕС, США и несколькими международными организациями, запрещает иностранное финансирование партий или групп, участвующих в выборах, и предусматривает наказание до трех лет заключения.