СМИ: НАТО хочет призвать Европу и Канаду увеличить военный потенциал на 30%

НАТО планирует обратиться к европейским союзникам и Канаде с призывом увеличить свои запасы вооружений и военного оборудования примерно на 30% в ближайшие несколько лет.

Об этом агентству Bloomberg сообщили высокопоставленный представитель Альянса, а также проинформированные собеседники, пишет "Европейская правда".

Как пишет агентство, сейчас обсуждаются новые целевые показатели военного потенциала стран-членов НАТО, которые должны обновить те, что были установлены до вторжения России в Украину, с целью их принятия до начала июня, когда министры обороны стран-членов альянса соберутся в Брюсселе.

Собеседники утверждают, что достижение этих новых уровней потребует значительных финансовых затрат от большинства европейских союзников и Канады, тогда как расходы США не потребуют изменений.

По словам одного из чиновников, новые цели потребуют увеличения на 30% объема оборудования во всех секторах, причем некоторые конкретные категории вырастут гораздо больше или меньше, чем другие.

Высокопоставленный чиновник НАТО отметил, эти новые цели, на реализацию которых уйдет от пяти до 15 лет, приведут к тому, что европейские и канадские силы в НАТО станут гораздо сильнее и меньше будут зависеть от США.

Отметим, американский президент Дональд Трамп неоднократно обвинял членов НАТО в том, что они пользуются преимуществами Вашингтона, тратя недостаточно средств на оборону.

Он заявил, что США отойдут от своей традиционной роли гаранта безопасности в Европе, и потребовал от союзников тратить 5% от их ВВП – цель, которую многие считают нереалистичной.

Сейчас члены Альянса ожидают, что США сократят свое военное присутствие в Европе, поскольку их приоритеты сместятся в Индо-Тихоокеанский регион.

В начале марта СМИ со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных чиновников США писали, что Трамп рассматривает возможность внесения существенных изменений в политику участия США в НАТО.

На фоне возможного отзыва американских войск из Европы президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

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