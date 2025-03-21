В Ісландії міністерка пішла у відставку через секс з неповнолітнім 36 років тому

Міністерка у справах дітей Ісландії Астхільдур Лоа Турсдоттір подала у відставку після того, як зізналася, що народила дитину від підлітка понад 30 років тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Турсдоттір розповіла ісландським ЗМІ, що у 22-річному віці почала стосунки з 15-річним хлопцем, коли той приєднався до релігійної групи, де дівчина працювала. Через рік після цього пара народила дитину.

Нещодавно зі ЗМІ стало відомо, що батько неодноразово прохав про доступ до дитини, але Турсдоттір йому відмовляла і вимагала аліментів протягом усіх 18 років, поки дитина була неповнолітньою.

Минулого тижня родич чоловіка звернувся до премʼєрки Ісландії Кріструн Фростадоттір і повідомив про стосунки міністерки, які та тримала в таємниці.

Коли Фростадоттір отримала підтвердження історії, то викликала Турсдоттір та попросила її скласти міністерські повноваження. Сама жінка також підтвердила це в розмові з місцевими ЗМІ.

"Минуло 36 років, за цей час багато чого змінилося, і сьогодні я б точно вирішила ці питання по-іншому", – сказала міністерка.

Незважаючи на відставку з посади міністра, Турсдоттір заявила, що не планує залишати парламент (в Ісландії міністри поєднують депутатську роботу з роботою в уряді).

В Ісландії вік згоди становить 15 років, але забороняється секс із неповнолітньою людиною, якщо відбувається з її вчителем або наставником або якщо вона є фінансово залежною від дорослого. Максимальне покарання за цей злочин – три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого року місцевий політик на півночі Німеччини, який опублікував фотографію секс-ляльки у футболці клубу "Санкт-Паулі" з петлею на шиї, пішов у відставку після хвилі критики.

У 2020 році один з найвпливовіших політиків Данії пішов у відставку після спроби зберегти в таємниці епізод з сексуальним домаганням до своєї молодшої колеги.