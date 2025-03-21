В Исландии министр ушла в отставку из-за секса с несовершеннолетним 36 лет назад

Министр по делам детей Исландии Астхильдур Лоа Турсдоттир подала в отставку после того, как призналась, что родила ребенка от подростка более 30 лет назад.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Турсдоттир рассказала исландским СМИ, что в 22-летнем возрасте начала отношения с 15-летним парнем, когда тот присоединился к религиозной группе, где девушка работала. Через год после этого пара родила ребенка.

Недавно из СМИ стало известно, что отец неоднократно просил о доступе к ребенку, но Турсдоттир ему отказывала и требовала алиментов в течение всех 18 лет, пока ребенок был несовершеннолетним.

На прошлой неделе родственник мужчины обратился к премьеру Исландии Криструн Фростадоттир и сообщил об отношениях министра, которые та держала в тайне.

Когда Фростадоттир получила подтверждение истории, то вызвала Турсдоттир и попросила ее сложить министерские полномочия. Сама женщина также подтвердила это в разговоре с местными СМИ.

"Прошло 36 лет, за это время многое изменилось, и сегодня я бы точно решила эти вопросы по-другому", – сказала министр.

Несмотря на отставку с должности министра, Турсдоттир заявила, что не планирует покидать парламент (в Исландии министры совмещают депутатскую работу с работой в правительстве).

В Исландии возраст согласия составляет 15 лет, но запрещается секс с несовершеннолетним человеком, если происходит с его учителем или наставником или если он финансово зависим от взрослого. Максимальное наказание за это преступление – три года лишения свободы.

Напомним, в прошлом году местный политик на севере Германии, который опубликовал фотографию секс-куклы в футболке клуба "Санкт-Паули" с петлей на шее, ушел в отставку после волны критики.

В 2020 году один из самых влиятельных политиков Дании ушел в отставку после попытки сохранить в тайне эпизод с сексуальным домогательством к своей младшей коллеге.