Міністр оборони Німеччини запевняє в надійності купівлі F-35 у США

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на необхідності зберегти закупівлю сучасних винищувачів F-35 у США.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить Tagesschau.

У відповідь на сумніви щодо подальшого оборонного співробітництва зі США за президента Дональда Трампа Пісторіус запевнив: "США були і залишаться для нас важливим союзником – зокрема і для оснащення Бундесверу".

За його словами, проєкт F-35, зокрема, показує, наскільки тісно переплетені та скоординовані галузі промисловості,

"Це багатонаціональний проєкт. Основні частини F-35 виробляються за межами США. У Німеччині, наприклад, виробництвом займається компанія Rheinmetall", – сказав Пісторіус.

Він зазначив, що14 країн НАТО і загалом 20 країн уже використовують або використовуватимуть F-35.

Купуючи F-35, Німеччина забезпечує своє подальше ядерне співробітництво – концепцію стримування НАТО, згідно з якою союзники мають доступ до американських ядерних бомб у разі війни.

"Це можливо тільки за допомогою винищувачів, які уряд США сертифікував для цієї мети", – сказав Пісторіус.

Повідомлення про можливе дистанційне відключення ("kill switch") з боку США викликали побоювання в Німеччині, однак Міністерство оборони спростувало цю інформацію.

"Немає жодної можливості просто вимкнути F-35 дистанційно. Це неправда", – заявив представник міністерства.

Він також спростував повідомлення про кризову нараду в міністерстві з приводу закупівлі американської зброї.

Тим часом Родеріх Кізеветтер, експерт з питань зовнішньої політики консервативного ХДС, який переміг на позачергових виборах у Німеччині 23 лютого, поставив під сумнів контракт на закупівлю німецькою армією винищувачів F-35 у США.

Деякі держави Альянсу вже заявили, що переглянуть плани придбання американських винищувачів пʼятого покоління F-35 через побоювання стосовно позиції США.