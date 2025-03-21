Министр обороны Германии уверяет в надежности покупки F-35 у США

Министр обороны Германии Борис Писториус настаивает на необходимости сохранить закупку современных истребителей F-35 у США.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит Tagesschau.

В ответ на сомнения относительно дальнейшего оборонного сотрудничества с США при президенте Дональде Трампе Писториус заверил: "США были и останутся для нас важным союзником – в том числе и для оснащения Бундесвера".

По его словам, проект F-35, в частности, показывает, насколько тесно переплетены и скоординированы отрасли промышленности,

"Это многонациональный проект. Основные части F-35 производятся за пределами США. В Германии, например, производством занимается компания Rheinmetall", – сказал Писториус.

Он отметил, что 14 стран НАТО и в целом 20 стран уже используют или будут использовать F-35.

Покупая F-35, Германия обеспечивает свое дальнейшее ядерное сотрудничество – концепцию сдерживания НАТО, согласно которой союзники имеют доступ к американским ядерным бомбам в случае войны.

"Это возможно только с помощью истребителей, которые правительство США сертифицировало для этой цели", – сказал Писториус.

Сообщения о возможном дистанционном отключении ("kill switch") со стороны США вызвали опасения в Германии, однако Министерство обороны опровергло эту информацию.

"Нет никакой возможности просто выключить F-35 дистанционно. Это неправда", – заявил представитель министерства.

Он также опроверг сообщения о кризисном совещании в министерстве по поводу закупки американского оружия.

Тем временем Родерих Кизеветтер, эксперт по вопросам внешней политики консервативного ХДС, победившего на внеочередных выборах в Германии 23 февраля, поставил под сомнение контракт на закупку немецкой армией истребителей F-35 у США.

Некоторые государства Альянса уже заявили, что пересмотрят планы приобретения американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений относительно позиции США.