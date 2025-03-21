Україна переконує партнерів, що компенсації за агресію мають платитись з грошей РФ

Джерелом наповнення міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування збитків від агресії Росії, створений у Гаазі, мають стати російські гроші.

Про це заявила в ефірі телемарафону у пʼятницю заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Мудра заявила, що джерело наповнення компенсаційного механізму є найскладнішим питанням, яке наразі вирішується.

"Для нас, звісно, не стоїть питання, що це повинні бути російські гроші. Але нам все ще потрібно переконати в цьому наших партнерів", – сказала вона.

За словами заступниці глави ОП, стратегічна мета – змусити саме Росію заплатити 300 мільярдів доларів заморожених активів Центрального банку, які мають бути спрямовані на оборону і на відновлення України, а також на компенсацію збитків.

"Тому ми консолідуємо тих, хто підтримує конфіскацію, працюємо як з політиками, так і з дослідниками не тільки Євросоюзу, а й з Сполучених Штатів, Японії, Канади, Австралії. Багато і проміжних, але дуже важливих результатів нашої роботи", – зазначила Мудра.

Нагадаємо, у 2023 році на базі Ради Європи було ухвалене рішення про створення угоди про Реєстр збитків від агресії РФ. Він уже почав приймати заявки від постраждалих у результаті агресії Росії.

Однак наразі не існує безпосередньо механізму, який визначав би суму компенсації в кожному випадку і те, як вона виплачуватиметься. Цим механізмом має стати компенсаційна комісія, яка діятиме на базі міжнародної угоди, ратифікованої учасниками Реєстру.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра раніше прогнозувала, що міжнародний компенсаційний механізм для відшкодування збитків від агресії Росії, створений у Гаазі, вдасться запустити у 2025-му.