Украина убеждает партнеров, что компенсации за агрессию должны платиться из денег РФ

Источником наполнения международного компенсационного механизма для возмещения ущерба от агрессии России, созданный в Гааге, должны стать российские деньги.

Об этом заявила в эфире телемарафона в пятницу заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Мудрая заявила, что источник наполнения компенсационного механизма является самым сложным вопросом, который сейчас решается.

"Для нас, конечно, не стоит вопрос, что это должны быть российские деньги. Но нам все еще нужно убедить в этом наших партнеров", – сказала она.

По словам заместителя главы ОП, стратегическая цель – заставить именно Россию заплатить 300 миллиардов долларов замороженных активов Центрального банка, которые должны быть направлены на оборону и на восстановление Украины, а также на компенсацию убытков.

"Поэтому мы консолидируем тех, кто поддерживает конфискацию, работаем как с политиками, так и с исследователями не только Евросоюза, но и из Соединенных Штатов, Японии, Канады, Австралии. Много и промежуточных, но очень важных результатов нашей работы", – отметила Мудрая.

Напомним, в 2023 году на базе Совета Европы было принято решение о создании соглашения о Реестре убытков от агрессии РФ. Он уже начал принимать заявки от пострадавших в результате агрессии России.

Однако пока не существует непосредственно механизма, который определял бы сумму компенсации в каждом случае и то, как она будет выплачиваться. Этим механизмом должна стать компенсационная комиссия, которая будет действовать на базе международного соглашения, ратифицированного участниками Реестра.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая ранее прогнозировала, что международный компенсационный механизм для возмещения ущерба от агрессии России, созданный в Гааге, удастся запустить в 2025-м.