Експрем’єр Швеції про інтерв’ю Віткоффа: Путін знає, що лестощі діють на Трампа

Колишній прем'єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що очільник Кремля Владімір Путін використовує лестощі у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Так Більдт відреагував на інтерв’ю спеціального посланця американського президента Стіва Віткоффа Такеру Карлсону.

"Владімір Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал", – заявив він.

Також співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США.

Vladimir Putin 🇷🇺 knows that flattery works – particularly on a person like Donald Trump 🇺🇸. And he deploys an impressive arsenal. pic.twitter.com/UyvOMQ6PJX