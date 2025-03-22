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Експрем’єр Швеції про інтерв’ю Віткоффа: Путін знає, що лестощі діють на Трампа

Новини — Субота, 22 березня 2025, 11:20 — Уляна Кричковська

Колишній прем'єр-міністр Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що очільник Кремля Владімір Путін використовує лестощі у спілкуванні з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Так Більдт відреагував на інтерв’ю спеціального посланця американського президента Стіва Віткоффа Такеру Карлсону. 

"Владімір Путін знає, що лестощі діють, особливо на таку людину, як Дональд Трамп. І він використовує вражаючий арсенал", – заявив він.

Також співголова Європейської ради прикріпив до посту фрагмент інтерв’ю, в якому Віткофф розповідає, що Путін замовив портрет Трампа у провідного російського художника і попросив передати його президенту США. 

У цьому ж інтерв’ю Віткофф заявив, що членство України в НАТО є несумісним з потенційною мирною угодою з Росією. Також спецпосланець Трампа фактично визнав "референдуми", які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році.

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Путін Трамп Швеція
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