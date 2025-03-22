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Экс-премьер Швеции об интервью Виткоффа: Путин знает, что лесть действует на Трампа

Новости — Суббота, 22 марта 2025, 11:20 — Уляна Кричковская

Бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что глава Кремля Владимир Путин использует лесть в общении с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Так Бильдт отреагировал на интервью специального посланника американского президента Стива Уиткоффа Такеру Карлсону.

"Владимир Путин знает, что лесть действует, особенно на такого человека, как Дональд Трамп. И он использует впечатляющий арсенал", – заявил он.

Также сопредседатель Европейского совета прикрепил к посту фрагмент интервью, в котором Уиткофф рассказывает, что Путин заказал портрет Трампа у ведущего российского художника и попросил передать его президенту США.

В этом же интервью Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией. Также спецпосланник Трампа фактически признал "референдумы ", которые Россия проводила на оккупированных территориях в 2022 году.

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Путин Трамп Швеция
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