Экс-премьер Швеции об интервью Виткоффа: Путин знает, что лесть действует на Трампа

Бывший премьер-министр Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что глава Кремля Владимир Путин использует лесть в общении с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Так Бильдт отреагировал на интервью специального посланника американского президента Стива Уиткоффа Такеру Карлсону.

"Владимир Путин знает, что лесть действует, особенно на такого человека, как Дональд Трамп. И он использует впечатляющий арсенал", – заявил он.

Также сопредседатель Европейского совета прикрепил к посту фрагмент интервью, в котором Уиткофф рассказывает, что Путин заказал портрет Трампа у ведущего российского художника и попросил передать его президенту США.

