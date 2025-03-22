Туск проверил, как охраняется граница Польши с Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск вместе с главой Министерства обороны Владиславом Косиняком-Камышем и главой Министерства внутренних дел и Томашем Семоняком посетил в субботу участок польской границы с Беларусью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

После встречи с командованием польской армии, пограничной службы и полиции премьер-министр заявил, что получил доклад, подтверждающий, что переправка мигрантов через границу осуществляется при поддержке режима Александра Лукашенко.

"Мы также знаем о причастности России, поэтому мы имеем дело не только с контрабандой, но и с государственной машиной", – сказал Туск.

Jedenaście tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy pilnuje naszej granicy z Białorusią. Trzy miliardy złotych wydaliśmy na jej wzmocnienie. Uzyskaliśmy blisko stuprocentową skuteczność w blokowaniu nielegalnych przekroczeń. Polska odzyskała kontrolę nad swoimi granicami! pic.twitter.com/X53Y5sWz3M – Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2025

Он также рассказал, что получил сообщение о дальнейших арестах лиц, причастных к переправке нелегальных мигрантов. Польский премьер добавил, что речь идет о группах международного характера.

В то же время он подчеркнул, что польские службы достаточно эффективно задерживают контрабандистов.

"Мы достигли 98-процентной эффективности задержаний, то есть 98 попыток нелегального пересечения границы удалось предотвратить благодаря решительной позиции наших солдат, Пограничной службы и полиции", – отметил Туск.

При этом он подчеркнул, что на границе несут службу 11 тысяч человек.

Он добавил, что Польша потратила 2 миллиарда 700 миллионов злотых на строительство пограничного барьера.

Ранее Туск анонсировал, что в ближайшее время вступит в силу решение приостановить право на убежище для мигрантов, пересекающих границу через Беларусь.

Впрочем, в Евросоюзе позже фактически поддержали намерения Польши.

Приостановление предоставления убежища является последним этапом жесткой миграционной политики Польши, которую она ведет в ответ на гибридное давление со стороны Беларуси.

В 2021 году десятки тысяч людей пытались пересечь границу Польши с Беларусью, которая направила их туда в ответ на введенные против Минска санкции.