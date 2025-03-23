После однодневного закрытия железнодорожной линии между Гамбургом и Ганновером Федеральная полиция расследует дело двух садоводов-любителей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

57-летнего мужчину и 55-летнюю женщину подозревают в том, что они срубили дерево, которое упало на контактную сеть между городами Целле и Ульцен.

Жителей Целле беспокоило дерево, поскольку его ветви переросли через забор на их участок.

Пресс-секретарь полиции сказала, что они неоднократно просили железную дорогу обрезать дерево. Когда ничего не было сделано, они, очевидно, сами взяли пилу. Во время пиления части дерева упали на воздушную линию и проезжавший мимо грузовой поезд.

Их действия имели значительные значительные последствия: пострадали 382 поезда; по данным Федеральной полиции, некоторые из них были перенаправлены, задержаны или вообще отменены. Общая задержка составила более 20 000 минут.

Согласно текущему расследованию, дерево находилось на территории железной дороги, а следовательно, принадлежало ей. Поэтому двое граждан не должны были спиливать дерево, диаметр ствола которого составлял примерно 17 сантиметров. По словам представителя полиции, ремонт воздушной линии был очень сложным.

Теперь двое злоумышленников могут столкнуться со значительными затратами. Федеральная полиция сначала не уточнила сумму ущерба. Федеральная полиция расследует дело по факту опасного вмешательства в работу железной дороги.

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции. Это повлияло на более 1300 авиарейсов.

Расследованием пожара занимается контртеррористическая полиция Британии.