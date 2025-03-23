У Трампа снова заявили, что верят в готовность Путина к миру и не видят угрозы для Европы

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф перед ожидаемыми переговорами Украины и США в Саудовской Аравии в очередной раз сказал, что верит в настроенность правителя РФ на мир и не видит российской угрозы для остальной Европы.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Reuters.

В воскресенье 23 марта Уиткофф выразил оптимизм относительно результатов переговорного процесса вокруг Украины и сказал, что верит в готовность Кремля договариваться о прекращении войны.

"Я чувствую, что он (Путин) хочет мира", – сказал Уиткофф в общении с Fox News.

Он также сказал, что ожидает от переговоров в Саудовской Аравии "некоторого реального прогресса", в частности в том, что касается перемирия в Черном море. "А от того можно естественно двигаться к полному прекращению огня", – добавил Уиткофф.

Спецпредставитель также выразил скепсис относительно опасений, что Москва, получив выгодную для себя договоренность по итогам агрессии против Украины, после того пойдет войной на других своих соседей.

"Я просто не вижу, чтобы он хотел захватить всю Европу. Это существенно другая ситуация, чем во время Второй мировой", – сказал Стив Уиткофф.

Перед этим Стивен Уиткофф заявил, что членство Украины в НАТО несовместимо с потенциальным мирным соглашением с Россией.

Также он сказал, что видит "центральным вопросом" в переговорном процессе готовность или неготовность Украины смириться с потерей оккупированных территорий и при этом ссылался на псевдореферендумы о присоединении к РФ, проведенные там российской оккупационной администрацией.