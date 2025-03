Вэнс снова заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс снова заявил о намерениях президента Трампа взять под контроль Гренландию и сказал, что им "безразлично, что им кричат европейцы".

Как сообщает "Европейская правда", его слова прозвучали в эфире Fox News в воскресенье.

Вэнс заявил, что Дания, которой принадлежит остров Гренландия, "не делает свою работу" и "не является хорошим союзником".

Truly remarkable with Vice President JD Vance 🇺🇸 saying that 🇩🇰 “is not a good ally” and indicates 🇺🇸 will do whatever with 🇬🇱 in spite of “the screaming of the Europeans”. pic.twitter.com/Pw6hqiDQNV