Вэнс снова заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс снова заявил о намерениях президента Трампа взять под контроль Гренландию и сказал, что им "безразлично, что им кричат европейцы".

Как сообщает "Европейская правда", его слова прозвучали в эфире Fox News в воскресенье.

Вэнс заявил, что Дания, которой принадлежит остров Гренландия, "не делает свою работу" и "не является хорошим союзником".

Truly remarkable with Vice President JD Vance 🇺🇸 saying that 🇩🇰 “is not a good ally” and indicates 🇺🇸 will do whatever with 🇬🇱 in spite of “the screaming of the Europeans”. pic.twitter.com/Pw6hqiDQNV – Carl Bildt (@carlbildt) March 23, 2025

"Надо спрашивать себя, как нам решать эту проблему в интересах национальной безопасности. Если это означает что у нас должен быть больший территориальный интерес в Гренландии – то это то, что президент Трамп планирует делать. Потому что ему безразлично, что нам кричат европейцы – ему прежде всего важно, что в интересах американских граждан", – заявил вице-президент США.

Напомним, 13 марта во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

После этого сотни гренландцев вышли на улицы в знак протеста. Около 800 человек прошли по улицам города Нуук с флагами Гренландии и с плакатами: "Заставьте Америку уйти", "Мы не продаемся".

На выходных стало известно, что в Гренландию планирует визит американская делегация, в составе которой будут советник по нацбезопасности Волц и жена Вэнса.

Премьер автономного датского острова Гренландия Муте Буруп Эгеде назвал этот визит провокацией.

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