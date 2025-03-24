СМИ: США и Украина проведут еще одни переговоры после встречи Вашингтона с Москвой
Американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров, после того, как США и Россия завершат свою встречу в Саудовской Аравии.
Об этом Общественному сообщили собеседники, знакомые с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".
Как утверждают собеседники, 24 марта после того, как делегации России и США завершат свою встречу, Украина и США проведут еще один раунд переговоров.
Также по данным собеседников, на встрече представителей России и США будут рассматривать согласованные с Украиной накануне наработки для прекращения огня.
Предметом обсуждения является, в частности, остановка ударов по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, а также прекращение атак в Черном море.
Кроме этого, по словам собеседника, украинская сторона ожидает, что на встрече американской делегации удастся достичь промежуточных конструктивных договоренностей с РФ, однако ожидания от России довольно сдержанные.
Как известно, 24 марта в Саудовской Аравии начались переговоры американской и российской делегаций.
В Кремле рассказали, что в центре обсуждений с американской делегацией, проходящих в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.
Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.
По итогам переговоров глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что разговор с американской делегацией в Саудовской Аравии был "продуктивным и сфокусированным", не вдаваясь в детали.