СМИ: США и Украина проведут еще одни переговоры после встречи Вашингтона с Москвой

Американская и украинская делегации проведут еще один раунд переговоров, после того, как США и Россия завершат свою встречу в Саудовской Аравии.

Об этом Общественному сообщили собеседники, знакомые с ходом переговоров, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, 24 марта после того, как делегации России и США завершат свою встречу, Украина и США проведут еще один раунд переговоров.

Также по данным собеседников, на встрече представителей России и США будут рассматривать согласованные с Украиной накануне наработки для прекращения огня.

Предметом обсуждения является, в частности, остановка ударов по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре, а также прекращение атак в Черном море.

Кроме этого, по словам собеседника, украинская сторона ожидает, что на встрече американской делегации удастся достичь промежуточных конструктивных договоренностей с РФ, однако ожидания от России довольно сдержанные.

Как известно, 24 марта в Саудовской Аравии начались переговоры американской и российской делегаций.

В Кремле рассказали, что в центре обсуждений с американской делегацией, проходящих в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.

По итогам переговоров глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что разговор с американской делегацией в Саудовской Аравии был "продуктивным и сфокусированным", не вдаваясь в детали.