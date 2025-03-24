У Литві хочуть заборонити громадянам РФ, Білорусі та Китаю навчатися у військовій академії

Міністерство оборони Литви запропонувало заборонити громадянам країни, які також мають російські, білоруські або китайські паспорти, вступати до головного офіцерського навчального закладу країни – Литовської військової академії імені генерала Йонаса Жемайтіса.

Про це пише мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як пише литовський мовник, пропозиція викладена в проєкті постанови уряду, поданому Міністерством оборони на затвердження.

У міністерстві повідомили, що запропонована законодавча поправка також вимагатиме від курсантів повідомляти про будь-яке іноземне громадянство, яке вони мають.

"Якщо буде встановлено, що курсант має громадянство країни, яка входить до списку ворожих – Росії, Білорусі або Китаю – він буде звільнений або відрахований з Литовської військової академії", – заявили у Міноборони країни.

Це означає, що особа не зможе завершити навчання і стати офіцером литовської армії.

У міністерстві також зазначили, що якщо курсанта звільняють, він не зобов'язаний повертати кошти за навчання, але якщо його відраховують, то зобов'язаний.

У випадках, коли курсант вступає до академії, а його громадянство згодом потрапляє до переліку ворожих країн, він буде автоматично відрахований.

"В іншому випадку, якщо курсант мав громадянство ворожої держави до вступу в академію, і приховав цей факт, він буде відрахований і зобов'язаний заплатити", – зазначили в литовському міністерстві.

Як передає мовник, проєкт постанови свідчить, що ці зміни мають на меті запобігти тому, щоб військовослужбовці, які мають громадянство ворожих країн, не стали об'єктами розвідки та служб безпеки ворожих країн, а також обмежити ризик вербування або інших форм ворожої розвідувальної діяльності.

У січні 2024 року уряд Литви заборонив військовим, а також прикордонникам і поліцейським виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю.

У лютому того ж року уряд Литви схвалив поправки, що продовжують обмеження проти громадян Росії та Білорусі до 2 травня 2025 року.