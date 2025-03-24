В Литве хотят запретить гражданам РФ, Беларуси и Китая учиться в военной академии

Министерство обороны Литвы предложило запретить гражданам страны, которые также имеют российские, белорусские или китайские паспорта, поступать в главное офицерское учебное заведение страны – Литовскую военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса.

Об этом пишет вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как пишет литовский вещатель, предложение изложено в проекте постановления правительства, представленном Министерством обороны на утверждение.

В министерстве сообщили, что предложенная законодательная поправка также потребует от курсантов сообщать о любом иностранном гражданстве, которое они имеют.

"Если будет установлено, что курсант имеет гражданство страны, которая входит в список враждебных – России, Беларуси или Китая – он будет уволен или отчислен из Литовской военной академии", – заявили в Минобороны страны.

Это означает, что лицо не сможет завершить обучение и стать офицером литовской армии.

В министерстве также отметили, что если курсанта увольняют, он не обязан возвращать средства за обучение, но если его отчисляют, то обязан.

В случаях, когда курсант поступает в академию, а его гражданство впоследствии попадает в перечень враждебных стран, он будет автоматически отчислен.

"В противном случае, если курсант имел гражданство враждебного государства до поступления в академию и скрыл этот факт, он будет отчислен и обязан заплатить", – отметили в литовском министерстве.

Как передает вещатель, проект постановления гласит, что эти изменения имеют целью предотвратить то, чтобы военнослужащие, имеющие гражданство вражеских стран, не стали объектами разведки и служб безопасности вражеских стран, а также ограничить риск вербовки или других форм вражеской разведывательной деятельности.

В январе 2024 года правительство Литвы запретило военным, а также пограничникам и полицейским выезжать во внеслужебное время в Россию, Беларусь и Китай.

В феврале того же года правительство Литвы одобрило поправки, продлевающие ограничения против граждан России и Беларуси до 2 мая 2025 года.