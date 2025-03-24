У ЄС кажуть, що його підтримка Данії у суперечці зі США щодо Гренландії "дуже чітка"

У Європейській комісії наголосили на повній підтримці Європейським Союзом територіальної цілісності Данії у питанні приналежності острова Гренландія, незважаючи на заяви з боку Сполучених Штатів.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу 24 березня у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Речниця підкреслила, що позиція Євросоюзу залишається незмінною, і ЄС завжди підтримуватиме Данію, якщо її територіальна цілісність буде ставитися під сумнів.

"Європейський Союз повністю підтримує Королівство Данія і стоїть з ним. Це найголовніша теза. Що стосується всіх коментарів, які були зроблені (з боку США), давайте чітко усвідомимо, що з боку ЄС ми будемо продовжувати відстоювати принципи національного суверенітету, територіальної цілісності кордонів і Статуту ООН", – наголосила Гіппер.

Вона додала, що "це – універсальні принципи, яких ми дотримуємося і не припинимо їх захищати, тим більше якщо територіальна цілісність держав-членів Європейського Союзу буде поставлена під сумнів".

Відповідаючи на питання щодо сьогоднішньої заяви прем’єра Гренландії щодо того, що "союзники з міжнародної спільноти ніби заховалися у куток і ледь не пошепки кажуть, що підтримують нас", Аніта Хіппер заявила, що "позиція ЄС дуже чітка".

"Наша позиція дуже чітка, і ми неодноразово робили заяви з цієї трибуни. В усьому ми стоїмо разом з Королівством Данія. Ми чітко говоримо про повну підтримку. І це наша принципова позиція, коли йдеться про територіальну цілісність держави-члена", – наголосила речниця ЄС.

Нагадаємо, що 13 березня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Після цього сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту з плакатами: "Змусьте Америку піти геть", "Ми не продаємося".

24 березня стало відомо, що американська делегація на чолі з дружиною віцепрезидента США Джея Ді Венса відвідає Гренландію та американську воєнну базу, чим відразу публічно обурився прем’єр Гренландії.

Венс того ж дня знову заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

Детальніше про це читайте у статті: Без шансів для Трампа: яке майбутнє обирає для себе Гренландія.