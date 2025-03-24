В ЕС говорят, что его поддержка Дании в споре с США по Гренландии "очень четкая"

В Европейской комиссии отметили полную поддержку Европейским Союзом территориальной целостности Дании в вопросе принадлежности острова Гренландия, несмотря на заявления со стороны Соединенных Штатов.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге 24 марта в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Пресс-секретарь подчеркнула, что позиция Евросоюза остается неизменной, и ЕС всегда будет поддерживать Данию, если ее территориальная целостность будет ставиться под сомнение.

"Европейский Союз полностью поддерживает Королевство Дания и стоит с ним. Это самый главный тезис. Что касается всех комментариев, которые были сделаны (со стороны США), давайте четко осознаем, что со стороны ЕС мы будем продолжать отстаивать принципы национального суверенитета, территориальной целостности границ и Устава ООН", – подчеркнула Хиппер.

Она добавила, что "это – универсальные принципы, которых мы придерживаемся и не прекратим их защищать, тем более, если территориальная целостность государств-членов Европейского Союза будет поставлена под сомнение".

Отвечая на вопрос относительно сегодняшнего заявления премьера Гренландии о том, что "союзники из международного сообщества будто спрятались в угол и едва ли не шепотом говорят, что поддерживают нас", Анита Хиппер заявила, что "позиция ЕС очень четкая".

"Наша позиция очень четкая, и мы неоднократно делали заявления с этой трибуны. Во всем мы стоим вместе с Королевством Дания. Мы четко говорим о полной поддержке. И это наша принципиальная позиция, когда речь идет о территориальной целостности государства-члена", – подчеркнула пресс-секретарь ЕС.

Напомним, что 13 марта во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что думает, что аннексия Гренландии "произойдет", потому что это нужно "для международной безопасности".

После этого сотни гренландцев вышли на улицы в знак протеста с плакатами: "Заставьте Америку уйти", "Мы не продаемся".

24 марта стало известно, что американская делегация во главе с супругой вице-президента США Джея Ди Вэнса посетит Гренландию и американскую военную базу, чем сразу публично возмутился премьер Гренландии.

Вэнс в тот же день вновь заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.