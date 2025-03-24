У Єврокомісії обіцяють "скоро" подати пропозицію щодо нових правил торгівлі з Україною



Європейська комісія готує пропозицію щодо нового формату торговельних відносин з Україною після завершення дії чинного механізму торговельної лібералізації 5 червня 2025 року – і скоро представить цей документ Україні.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань торгівлі Олоф Гілл на брифінгу 24 березня у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

Речник ЄС заявив, що на заміну чинного механізму торговельної лібералізації з Україною, який завершить дію 5 червня 2025 року, Єврокомісія готує нові пропозиції, робота над якими буде скоро завершена.

"Я не можу сказати зараз багато, окрім як повторити, що Комісія повністю віддана консультаціям з Україною щодо статті 29 нашої Угоди про асоціацію в контексті просування взаємної лібералізації тарифів. Наразі ми завершуємо роботу над пропозицією і незабаром представимо її Україні", – заявив Гілл.

На запитання журналістів, коли це може статися, речник Єврокомісії відповів: "Скоро, конкретної дати поки що немає".

Раніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що Єврокомісія ще не надала Раді ЄС пропозиції про "торговельний безвіз" з Україною.

Нагадаємо, що 13 травня 2024 року Рада ЄС після тривалого та напруженого переговорного процесу схвалила продовження пільгової торгівлі з Україною ще на один рік – до 5 червня 2025 року.

Щодо подальшого формату торговельних відносин України з Євросоюзом, були встановлені попередні домовленості, що умови безмитної торгівлі будуть інтегровані в Угоду про асоціацію з ЄС.

У лютому 2025 року перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко на спільному засіданні Єврокомісії та кабінету міністрів України заявила, що перша задача України у 2025 році – це завершити консультації щодо лібералізації торгівлі з ЄС відповідно до ст. 29 Угоди про асоціацію.

У лютому 2025 року міністри АПК Угорщини, Болгарії, Румунії, Словаччини закликали ввести довоєнні квоти на агроімпорт з України.