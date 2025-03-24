В Еврокомиссии обещают "скоро" подать предложение по новым правилам торговли с Украиной

Европейская комиссия готовит предложение по новому формату торговых отношений с Украиной после завершения действия действующего механизма торговой либерализации 5 июня 2025 года – и скоро представит этот документ Украине.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам торговли Олоф Гилл на брифинге 24 марта в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Представитель ЕС заявил, что на замену действующего механизма торговой либерализации с Украиной, который завершит действие 5 июня 2025 года, Еврокомиссия готовит новые предложения, работа над которыми будет скоро завершена.

"Я не могу сказать сейчас много, кроме как повторить, что Комиссия полностью отдана консультациям с Украиной по статье 29 нашего Соглашения об ассоциации в контексте продвижения взаимной либерализации тарифов. Сейчас мы завершаем работу над предложением и вскоре представим его Украине", – заявил Гилл.

На вопрос журналистов, когда это может произойти, представитель Еврокомиссии ответил: "Скоро, конкретной даты пока нет".

Ранее министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что Еврокомиссия еще не предоставила Совету ЕС предложения о "торговом безвизе" с Украиной.

Напомним, что 13 мая 2024 года Совет ЕС после длительного и напряженного переговорного процесса одобрил продление льготной торговли с Украиной еще на один год – до 5 июня 2025 года.

Относительно дальнейшего формата торговых отношений Украины с Евросоюзом были установлены предварительные договоренности, что условия беспошлинной торговли будут интегрированы в Соглашение об ассоциации с ЕС.

В феврале 2025 года первый вице-премьер Юлия Свириденко на совместном заседании Еврокомиссии и кабинета министров Украины заявила, что первая задача Украины в 2025 году – это завершить консультации по либерализации торговли с ЕС в соответствии со ст. 29 Соглашения об ассоциации.

В феврале 2025 года министры АПК Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии призвали ввести довоенные квоты на агроимпорт из Украины.