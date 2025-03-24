Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен считает, что анонсированный визит американской делегации в Гренландию является частью усилий США по сближению острова с Вашингтоном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в комментарии DR.

Расмуссен заявил, что разделяет мнение властей Гренландии, которые считают визит американской делегации в это время и на таком уровне "проблематичным".

"Это не случайные туристы. И за этим чувствуется, что есть сигнал. Это наступление очарования для сближения Гренландии с США. В Гренландии и в (Датском. – Ред.) королевстве нет к этому аппетита, поэтому время не самое лучшее", – добавил он.

Глава датского МИД добавил, что, по его мнению, США знают отношение Дании к визиту.

"У нас есть тесный диалог в тесном сотрудничестве с Гренландией. Не думаю, что у американцев есть сомнения по поводу того, как мы к этому относимся", – считает Расмуссен.

24 марта стало известно, что американская делегация во главе с женой вице-президента США Джея Ди Вэнса посетит Гренландию и американскую военную базу, чем сразу публично возмутился премьер Гренландии.

Сам Вэнс заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

Подробнее об этом читайте в статье: Без шансов для Трампа: какое будущее выбирает для себя Гренландия.