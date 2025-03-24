Поліція Данії допомагає в Гренландії перед візитом американської делегації

Поліція Гренландії звернулася за допомогою до данських поліцейських для забезпечення безпеки під час візиту делегації США на чолі з другою леді Ушею Венс.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Jyllands-Posten.

У гренландській поліції пояснили, що метою допомоги данських поліцейських є забезпечення безпечного пересування як американської делегації, так і громадян.

"Це нормальна процедура – звертатися за допомогою до інших округів, коли відбуваються великі події. Поліція завжди конкретно оцінює, чи потребує подія або візит додаткових поліцейських заходів", – заявили в поліції Гренландії.

Там додали, що американська делегація також супроводжуватиметься значною кількістю охорони, що є "звичайною практикою".

24 березня стало відомо, що американська делегація на чолі з дружиною віцепрезидента США Джея Ді Венса відвідає Гренландію та американську воєнну базу, чим відразу публічно обурився прем’єр Гренландії.

Сам Венс заявив про плани Трампа на Гренландію і що їм "байдуже, що кричать європейці".

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