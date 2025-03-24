Полиция Дании помогает в Гренландии перед визитом американской делегации

Полиция Гренландии обратилась за помощью к датским полицейским для обеспечения безопасности во время визита делегации США во главе со второй леди Ушей Вэнс.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Jyllands-Posten.

В гренландской полиции объяснили, что целью помощи датских полицейских является обеспечение безопасного передвижения как американской делегации, так и граждан.

"Это нормальная процедура – обращаться за помощью к другим округам, когда происходят крупные события. Полиция всегда конкретно оценивает, требует ли событие или визит дополнительных полицейских мер", – заявили в полиции Гренландии.

Там добавили, что американская делегация также будет сопровождаться значительным количеством охраны, что является "обычной практикой".

24 марта стало известно, что американская делегация во главе с женой вице-президента США Джея Ди Вэнса посетит Гренландию и американскую военную базу, чем сразу публично возмутился премьер Гренландии.

Сам Вэнс заявил о планах Трампа на Гренландию и что им "безразлично, что кричат европейцы".

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