Трамп "ничего не знает" о сливе обсуждений ударов по Йемену в чате Signal

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего не известно о случайном добавлении журналиста издания The Atlantic в чат с чиновниками администрации в Signal, где обсуждались удары по хуситам в Йемене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Главред The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что его пригласили в групповой чат в Signal, в котором чиновники обсуждали детали атак в Йемене в начале марта.

Трампа спросили об этом случае во время встречи с чиновниками штата Луизиана в Белом доме.

"Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic, для меня это журнал, который выходит из бизнеса. Я ничего об этом не знаю", – ответил президент США.

Когда журналист уточнил Трампу, что чиновники администрации использовали Signal для координации работы над секретными вопросами ударов по хуситам, тот сказал, что "это не могло быть очень эффективным, потому что атака была очень эффективной".

Отметим, что администрация президента США ревностно относится к источникам информации журналистов в федеральной власти.

Только на прошлой неделе советник Трампа Илон Маск открыто пригрозил сотрудникам Пентагона, которые могли допустить утечку информации о том, что технологический миллиардер должен был получить брифинг о потенциальной войне США с Китаем.