Данія виділяє 130 млн євро на компенсацію до 70% інвестицій своїх компаній в ОПК України

Данія надасть 130 млн євро гарантій для своїх компаній, які готові інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко, пише "Європейська правда".

Як розповіла українська міністерка, уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, за якою держава через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO) покриває загалом 1 млрд данських крон (близько 130 млн євро) або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства.

Так, за її словами, Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК.

Для данських виробників це можливість залучити український досвід, інновації й можливості тестування озброєння в реальних бойових умовах.

"EIFO добре знайома данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український", – зазначила Свириденко.

У лютому Данія, яка опікується відновленням Миколаївської області, виділила новий пакет підтримки для регіону в обсязі 26 млн євро.

Нещодавно "коаліція дронів", до якої також входить і Данія, виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.