Дания выделяет 130 млн евро на компенсацию до 70% инвестиций своих компаний в ОПК Украины

Дания предоставит 130 млн евро гарантий для своих компаний, которые готовы инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, пишет "Европейская правда".

Как рассказала украинский министр, правительство Дании анонсировало введение новой государственной гарантии, по которой государство через Датский экспортно-инвестиционный фонд (EIFO) покрывает в целом 1 млрд датских крон (около 130 млн евро) или до 70% инвестиций датских компаний в украинские оборонные предприятия.

Так, по ее словам, Дания смягчает риски инвестиций датских компаний в украинский ОПК.

Для датских производителей это возможность привлечь украинский опыт, инновации и возможности тестирования вооружения в реальных боевых условиях.

"EIFO хорошо знакома датскому бизнесу, ведь благодаря этому инструменту уже активно поддерживают как бизнес своей страны, так и украинский", – отметила Свириденко.

В феврале Дания, которая занимается восстановлением Николаевской области, выделила новый пакет поддержки для региона в объеме 26 млн евро.

Недавно "коалиция дронов", в которую также входит и Дания, выделила 20 млн евро из совместного фонда для того, чтобы закупить разведывательные дроны (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.