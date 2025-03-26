Премьер Испании обещает увеличить расходы на оборону и поддерживает создание европейской армии

Премьер-министр Педро Санчес подтвердил в эту среду свое обязательство увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП в соответствии с условиями, согласованными с НАТО, и обратился за поддержкой к своим парламентским партнерам, пообещав им, что эта политика будет осуществляться без социальных сокращений.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Correo.

"Мы достигнем целевого показателя 2% ВВП на оборону. Это не будет за счет социального государства", – подчеркнул он.

При этом Санчес напомнил, что обязательство достичь этого показателя было взято еще правительством консерваторов, которые сейчас в оппозиции.

"Мы будем делать это из чувства ответственности, потому что безопасность в Украине – это также безопасность Европы. Я хочу, чтобы наши граждане четко осознавали, что пока я буду премьером, эти усилия по безопасности не будут осуществляться за счет нашего государства всеобщего благосостояния", – заявил он.

Санчес выступил за "восстановление" совместного оборонного проекта отцов-основателей Европейского Союза и, таким образом, "продвижение" к европейской политике интеграции, безопасности и обороны. В связи с этим он заявил, что поддерживает меры, предложенные президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, хотя и признал, что "важные вопросы остаются невыясненными".

Одним из них является именно то, "насколько больше нужно будет инвестировать в безопасность и оборону". В связи с этим он заявил, что выдвинутые цифры, которые предусматривают достижение 3% или 5% ВВП, являются лишь "спекуляциями".

"Мы должны развивать плотный общеевропейский альянс и создать европейскую армию", – заявил Санчес.

"Мы должны подготовиться к новым угрозам. Враги сейчас используют новое оружие. Мы не можем жить под угрозой того, что подводная лодка перережет оптоволоконные кабели или заблокирует Гибралтарский пролив", – отметил он.

Ранее Санчес предложил отнести к расходам на оборону кибербезопасность, борьбу с терроризмом и борьбу с изменениями климата.

Испания находится в центре внимания наряду с другими странами, отстающими от целевого показателя НАТО в 2%, на фоне того, что президент США Дональд Трамп призвал Европу больше платить за собственную безопасность и объявил 5% от ВВП как новую цель оборонных расходов.

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