Британский депутат предлагает учредить день напоминания о похищенных РФ украинских детях

Шотландский депутат Палаты общин Соединенного Королевства Джоанна Бакстер официально предложила определить 17 июля днем напоминания о похищенных Россией украинских детях.

Как сообщает "Европейская правда", текст своего обращения к правительству она опубликовала в X.

Бакстер обратилась к министрам иностранных дел и обороны Великобритании с предложением сделать 17 июля днем напоминания о принудительно вывезенных в Россию украинских детях.

Russia has stolen at least 19,546 Ukrainian children since its illegal invasion – equivalent to 1 in 3 seats at Hampden Park.



Today, I urged @DavidLammy and @JohnHealey_MP to recognise 17th July as a national day of action for Ukraine’s stolen children. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BL0Y8s0sp2