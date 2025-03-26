Британский депутат предлагает учредить день напоминания о похищенных РФ украинских детях

Шотландский депутат Палаты общин Соединенного Королевства Джоанна Бакстер официально предложила определить 17 июля днем напоминания о похищенных Россией украинских детях.

Как сообщает "Европейская правда", текст своего обращения к правительству она опубликовала в X.

Бакстер обратилась к министрам иностранных дел и обороны Великобритании с предложением сделать 17 июля днем напоминания о принудительно вывезенных в Россию украинских детях.

Russia has stolen at least 19,546 Ukrainian children since its illegal invasion – equivalent to 1 in 3 seats at Hampden Park.



Today, I urged @DavidLammy and @JohnHealey_MP to recognise 17th July as a national day of action for Ukraine’s stolen children. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BL0Y8s0sp2 – Johanna Baxter MP (@JohannaBaxter) March 25, 2025

Она напоминает, что за время полномасштабной войны – по данным поисковой команды Йельского университета – таким образом было вывезено более 19500 украинских детей.

"Как я уже заявляла в Палате, это военное преступление, требующее безотлагательной международной реакции", – подчеркнула депутат.

Она отметила, что в феврале встречалась с украинским омбудсменом и имела возможность услышать обстоятельства этих случаев, в частности о том, как в России пытаются "спрятать следы" таких детей, начинают "перевоспитывать" их, вовлекать в программы идеологизированной военной подготовки и призывать в российскую армию, чтобы воевать против родной страны.

По словам Бакстер, необходимо, чтобы Россия предоставила полный список украинских детей, которых сейчас удерживает, как это предусмотрено Женевскими конвенциями, и чтобы Украина при поддержке союзников и партнеров создала надлежащую рамку для их возвращения, с обеспечением жильем, психологической, финансовой и другой поддержкой.

"Для этого и для поддержания фокуса внимания на этом важном вопросе... согласились бы вы установить национальный день действий в отношении похищенных украинских детей?", – предлагает Бакстер.

Она добавила, что обеспокоена тем, что этот вопрос до сих пор не выставлялся как фундаментальная предпосылка для любых мирных переговоров, а также тем, что США свернули финансирование для команды в Йельском университете, которая занималась поиском таких детей.

"Не может быть реального перемирия без возвращения детей, похищенных Путиным", – отмечает она.

Напомним, в марте 2023 года Палата досудебного производства II Международного уголовного суда в марте выдала ордера на арест главы России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка и которую также обвиняют в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и незаконным перемещением украинских детей.

В декабре, еще во время президентства Джо Байдена, Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций против пяти человек, связанных с принудительной депортацией, перемещением и заключением украинских детей.

Вопрос принудительно перемещенных украинских детей упоминался и в контексте последних переговоров в Саудовской Аравии.