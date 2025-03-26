Австрия первой в ЕС остановит воссоединение семей беженцев

Правительство Австрии планирует с мая 2025 года приостановить воссоединение семей для людей, пользующихся убежищем в стране, что стало первым таким шагом в Европейском Союзе.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Австрийский министр интеграции Клаудия Плакольм заявила, что правительство внесет изменения в законодательство, которые позволят Министерству внутренних дел издать указ о прекращении воссоединения семей.

"Ожидается, что до мая, то есть всего за несколько недель, остановка станет реальностью", – сказала Плакольм.

По ее словам, Австрия достигла предела расселения мигрантов, а вероятность успешной интеграции "значительно уменьшается с каждым новым прибытием".

Правительство Австрии намерено предварительно приостановить воссоединение семей на шесть месяцев, но этот шаг может быть продлен до мая 2027 года.

Австрия уже приостановила воссоединение семей для сирийских беженцев после свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года, аргументируя это необходимостью переоценки ситуации и угрожая депортацией.

Сейчас несколько стран ЕС рассматривают возможность остановить или усилить право людей, которые не могут безопасно вернуться на родину, на воссоединение со своими семьями.

Но пока ни одна из них не ввела полного прекращения, и Австрия – первый член ЕС, кто объявил о таком намерении.

Напомним, 3 марта новое правительство Австрии во главе со Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса.