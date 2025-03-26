Макрон отверг требования России ослабить санкции для перемирия в Черном море

Франция выступает против условий для установления перемирия в Черном море, на которое согласились Украина и Россия по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом французский президент Эмманюэль Макрон сказал в Париже на совместной пресс-конференции с украинским визави Владимиром Зеленским 26 марта.

Макрон напомнил, что именно Россия превратила Черное море в театр боевых действий, подорвала коммерческие пути и поставила их безопасность под угрозу.

"Я полностью поддерживаю концепцию "мир благодаря силе", которую предложил американский президент. Но, насколько я знаю, это концепция не означает снятие санкций перед тем, как мы проверили, что все действует", – добавил он.

По словам французского президента, в нынешней ситуации есть жертва агрессии, которая готова принять прекращение огня без всяких условий, "а с другой стороны – агрессор, который уже начинает выдвигать условия для того, чтобы, так сказать, не принимать это (прекращение огня. – Ред.)".

"Поэтому вопрос санкций наступит, когда мы рассмотрим его. Но этот вопрос пока не ко времени. Он будет (актуален. – Ред.), когда будет идти речь об устойчивом мире", – добавил он.

В то же время Макрон сказал, что в случае, если Россия заявит об отходе к международно признанным границам Украины, "все санкции будут сняты".

"То есть это все – вопрос снятия санкций – зависит от самого выбора России соответствовать нормам международного права", – подытожил он.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта США, Россия и Украина договорились о "обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море".

Тем не менее, после этого Россия выполнила список требований, среди которых – ослабление ряда санкций против сельскохозяйственного сектора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

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