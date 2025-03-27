В Гааге прошли первые переговоры по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

В течение 24-26 марта в Гааге прошло первое заседание Межправительственного переговорного комитета по международному договору по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента, пишет "Европейская правда".

Во время заседания рассмотрели проект международного договора, которым будет создана Комиссия по рассмотрению заявлений, а также обсудили ключевые аспекты взаимодействия и организационную структуру комиссии.

Украинскую делегацию на первое заседание возглавила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая.

Комиссия по рассмотрению заявлений для Украины станет вторым неотъемлемым элементом международного компенсационного механизма. Она будет рассматривать заявления, поступающие в международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, и устанавливать суммы компенсаций пострадавшим.

Мудрая поблагодарила партнеров за поддержку и подчеркнула глобальное значение восстановления справедливости.

"Одним из направлений, в котором вы помогаете нам, является компенсация ущерба, нанесенного Россией. Это часть нашей общей кампании за восстановление справедливости – для Украины и всего мира. Ведь это касается не только Украины, но и фундаментальных принципов международного права", – сказала она.

Кроме этого, она добавила, что одним из ключевых требований Украины является компенсация Россией всех нанесенных убытков, потерь и ущерба, начиная с 2014 года. Общая сумма составляет более $1 трлн.

Соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ было принято в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра ущерба, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.

Ранее в RD4U можно было подавать заявления о смерти близкого члена семьи, пропаже без вести близкого члена семьи и повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.

В марте 2025 года Реестр ущерба для Украины объявил об открытии шести категорий заявлений для людей, пострадавших от серьезных нарушений в результате российской агрессии против Украины.