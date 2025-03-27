КС Румунії розгляне скаргу ультраправих на закон, яким дозволили збивати російські дрони

Конституційний суд Румунії у четвер розглядатиме скаргу групи ультраправих партій на закон, яким спростили процедуру для збиття російських дронів, що залітають на територію країни.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Ультраправі партії "Альянс за об’єднання румунів", "Партія молоді" і SOS Romania поскаржилися до суду на ухвалений в лютому законопроєкт щодо посилення заходів з регулювання повітряного простору, використання дронів та інших літальних апаратів.

Зокрема він передбачає, що дрони, які незаконно перетинають державний кордон Румунії і здійснюють польоти в національному повітряному просторі без дозволу, можуть бути знищені, нейтралізовані або взяті під контроль.

Закон ухвалили після серії випадків, коли російські ударні БПЛА, якими атакували південь української Одеської області, залітали на територію Румунії.

Також вони оскаржили закон щодо регулювання військових місій/операцій на національній території у мирний час.

Нагадаємо, Румунія готується до повторних президентських виборів у травні після того, як КС безпрецедентно перезапустив процедуру "з нуля" після скандального першого туру.

Переможця того туру виборів, антизахідного Келіна Джорджеску, не допустили до участі.

Минулого тижня лідер "Альянсу за об'єднання румунів" Джордже Сіміон у середу став єдиним кандидатом від ультраправих на президентських виборах у травні після того, як його політична союзниця за домовленістю зняла свою кандидатуру.