КС Румынии рассмотрит жалобу ультраправых на закон, которым разрешили сбивать российские дроны

Конституционный суд Румынии в четверг будет рассматривать жалобу группы ультраправых партий на закон, которым упростили процедуру для сбивания российских дронов, залетающих на территорию страны.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Ультраправые партии "Альянс за объединение румын", "Партия молодежи" и SOS Romania пожаловались в суд на принятый в феврале законопроект об усилении мер по регулированию воздушного пространства, использования дронов и других летательных аппаратов.

В частности он предусматривает, что дроны, которые незаконно пересекают государственную границу Румынии и осуществляют полеты в национальном воздушном пространстве без разрешения, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль.

Закон был принят после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, которыми атаковали юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии.

Также они обжаловали закон о регулировании военных миссий/операций на национальной территории в мирное время.

Напомним, Румыния готовится к повторным президентским выборам в мае после того, как КС беспрецедентно перезапустил процедуру "с нуля" после скандального первого тура.

Победителя того тура выборов, антизападного Келина Джорджеску, не допустили к участию.

На прошлой неделе лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион в среду стал единственным кандидатом от ультраправых на президентских выборах в мае после того, как его политическая союзница по договоренности сняла свою кандидатуру.