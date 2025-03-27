Шольц считает снятие санкций с России до установления мира серьезной ошибкой

Канцлер Германии Олаф Шольц, который уходит в отставку, заявил, что снимать санкции с России до достижения мира было бы большой ошибкой.

Как пишет "Европейская правда", об этом Шольц заявил во время брифинга в четверг в Париже, на полях саммита "коалиции решительных", его цитирует The Guardian.

Шольц подчеркнул неизменную поддержку Украины и призвал Россию принять предложение о прекращении огня, которое лежит на столе переговоров.

Он также раскритиковал Москву за то, что она постоянно добавляет какие-то условия для достижения прекращения огня. Это заставило его сделать вывод, что Россия "пока не заинтересована в настоящем мире".

Шольц также предупредил, что снятие санкций с России на этом этапе "было бы серьезной ошибкой", и призвал к их сохранению и усилению.

"Нет смысла отменять санкции до того, как будет фактически достигнут мир", – сказал глава правительства Германии, добавив, что „к сожалению, мы все еще достаточно далеки от этого".

Премьер Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский заявили после встречи "коалиции решительных" в Париже, что среди лидеров нет согласия на снятие санкций с России.

В Еврокомиссии заявили, что прекращение российской агрессии против Украины и вывод оккупационных войск является одной из главных предпосылок для изменения или отмены санкций ЕС против РФ.